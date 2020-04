Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermes : les prévisions d'un analyste sur le 2ème trimestre Cercle Finance • 24/04/2020 à 13:35









(CercleFinance.com) - Oddo estime que le recul des ventes chez Hermès au 1er trimestre à -7.7% en organique surprend par sa modestie et ce alors que la prévision du consensus à -10%/-12% avait déjà intégré une résistance marquée. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 580 E. ' La maroquinerie a bien tenu le coup à -6% tandis que la division ' autres métiers ' composée aux deux tiers de la joaillerie parvient elle à progresser de +4% '. L'Asie fait nettement mieux que prévu ; le Japon sort à quasiment +1% et la zone Asie hors Japon ne recule que de -9% en dépit de la quasi fermeture de la Chine sur près d'un mois ' indique Oddo. ' Nous envisageons désormais un recul des ventes proche de -40% au T2 (nous avions juste un peu plus de -30% précédemment). Concernant le T2, l'incertitude demeure sur le calendrier de réouverture des boutiques : une bonne partie de l'Europe devrait ré-ouvrir sur mai, le groupe estime que les US pourraient rouvrir plutôt en juin ' rajoute Oddo.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -2.65%