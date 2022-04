Hermès: les prévisions d'Oddo sur les prochains trimestres information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 09:59

(CercleFinance.com) - La société a publié un chiffre d'affaires de 2 765 ME au 1er trimestre 2022 en croissance de 27.1%. ' Ce chiffre se compare à notre prévision de 2 450 ME (soit +14.3% y/y org.) et à un consensus Visible Alpha avant publication de 2 463 ME, soit plus de 12% au-dessus des attentes ' indique Oddo.



' La performance en Asie Pacifique apparaît plutôt solide alors que la Chine a commencé à être impactée à fin mars des effets de la pandémie. Le groupe indique que les ventes en Chine sur le mois de mars sont restées en croissance et que la plupart des autres pays de la zone ont conservé une progression des ventes favorable tout au long du trimestre ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours à 1 500 E.



' Comme pour les autres valeurs du secteur, le court terme devrait rester difficile au vu des incertitudes macroéconomiques et des fluctuations de perception mais l'équation valorisation nous paraît plus favorable à horizon 12 mois et s'agissant d'Hermès, nous conservons une confiance intacte dans les fondamentaux du groupe ' indique l'analyste.



' Nous avons légèrement ajusté en baisse notre prévision de croissance CA T2 org. (de 10.7% à 9.8%) en optant pour l'hypothèse relativement conservatrice de ventes stables y/y en org .sur l'Asie Pacifique. Pour les trimestres suivants, nous tablons sur +6.7% au T3 et +13% au T4 (qui bénéficiera d'une base de comparaison annuelle favorable), d'où une croissance annuelle pour l'ensemble de 2022 attendue désormais à 3.8% en org. vs. 10.8% précédemment, le rehaussement reflétant principalement l'écart positif important constaté au T1 '.