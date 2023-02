Hermès: les opinions des bureaux d'analyses information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - Hermès a publié au titre de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 11 602 ME en croissance de +23% tcc et un EBIT de 4 697 ME, soit une marge à 40,5%.



Les prévisions d'Oddo étaient respectivement de 11 406 ME et de 4 464 ME (marge 39,1%) et le consensus Visible Alpha était à 11 427 ME et 4 555 ME (marge juste sous les 40%).



' Le CA annuel excède les attentes du consensus de 2% et l'écart atteint 3% au niveau de l'EBIT, ce qui met de fait en exergue une excellente performance en fin d'année ' indique l'analyste.



' Au sein de l'Asie Pacifique, la Chine est restée en croissance à deux chiffres chez Hermès, le groupe ressentant beaucoup moins que ses concurrents de perturbations COVID '.



Le groupe a publié un résultat net part du groupe de 3 367 ME (Oddo attendait 3 143 ME) et sa position trésorerie nette franchit le cap des 9 MdE à fin 2022 (elle s'élevait à c. 6,7 MdE à fin 2021).



' Pas de rupture de tendance en entrant sur 2023 mais un message toujours prudent sur la marge, nous remontons tout de même nos prévisions EBIT de +2% ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur et remonte son objectif de cours de 1 794 E à 1 854 E.



Stifel maintient de son côté sa recommandation ' conserver ' sur le titre Hermès, avec un objectif de cours inchangé de 1500 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la forte croissance organique au T4 (+23%) et une rentabilité sur l'année 2022 élevée (marge opérationnelle de 40,5 %), tous deux nettement supérieurs aux attentes.



Ainsi, le bénéfice d'exploitation ressort à 4,7 milliards d'euros pour l'exercice 2022, soit 3 % supérieur au consensus.



Selon l'analyste, Hermès se négocie déjà à des multiples percutants suggérant un potentiel de croissance du rendement modeste, mais avec un risque inférieur à celui de ses pairs.



Invest Securities maintient pour sa part son conseil ' vente ' sur le titre Hermès, assorti d'un objectif de cours relevé de 1030 à 1385 euros.



Selon l'analyste, ' Hermès a réalisé un exercice 2022 qui renforce son unicité par la qualité des résultats obtenus dont surtout leur régularité qui tranche avec une certaine volatilité des performances au sein du secteur '.



Le consensus projetait un résultat opérationnel de 4,55 MdsE et un résultat net de 3,2 MdsE, là où Hermès affiche un EBIT de 4,7 MdsE (+33%) et un résultat net de 3,4 MdsE (+38%).



Néanmoins, ' en retard ou pas sur le consensus, nous nous heurtons toujours à la même problématique d'une évaluation que nous sommes dans l'incapacité de justifier ', indique Invest.



' La gestion contrainte de la rareté en maroquinerie est un facteur limitant de la production et donc de la demande, mais surtout elle ne nous semble pas véritablement dans l'air du temps ' conclut-il.