Hermès: les avis des analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 14:35

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hermès International avec un objectif de cours porté de 1382 à 1518 euros, nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 15% pour le titre de la maison de luxe.



'Les résultats du troisième trimestre confirment le caractère unique du dossier et mettent en évidence son attractivité, même dans un environnement macro moins certain', juge le broker, qui augmente ses estimations d'environ 4% pour les exercices 2022 à 2024.



Oddo BHF réitère également son opinion 'surperformance' sur Hermès International avec un objectif de cours remonté de 1495 à 1555 euros, remontée qui reflète peu ou prou la hausse de ses estimations de résultats et suggère un potentiel de hausse à 12 mois proche des 20%.



'La valeur reste notre top pick du secteur', affirme l'analyste qui met en avant une désirabilité indiscutable de la marque et de l'ensemble de ses collections, un pouvoir prix inégalé, ainsi qu'un profil plus défensif en cas de ralentissement conjoncturel marqué.



Selon lui, ces éléments restent les piliers d'un 'cas d'investissement favorable qui demeure bel et bien', et 'les tendances observées au troisième trimestre confirment si besoin en était la qualité du positionnement' du groupe de luxe.



Invest Securities réaffirme en revanche sa recommandation 'vente' sur Hermès International avec un objectif de cours revu en baisse de 1136 à 1030 euros, estimant que le statut de la maison de luxe 'demeure unique mais toujours surpayé'.



Selon le bureau d'études, la pureté du business model du groupe 'rencontre un écueil, celui de ne pas offrir les relais de croissance propres à LVMH sur un plan sectoriel, évalué pourtant sur des bases beaucoup plus modestes'.



Si les chiffres du troisième trimestre sont alignés sur la tendance du premier semestre (+23%) avec une croissance organique de +24%, l'analyste 'bute toujours sur la valorisation où l'on ne peut se fonder que sur la référence à une appréciation intrinsèque par les flux'.