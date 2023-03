Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: les 1.800E, c'est fait, les 200MdsE de capi en vue information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 16:58









(CercleFinance.com) - Hermès inscrit un nouveau record absolu à 1.800E, le titre 'pèse' désormais 190MdsE et les 200MdsE de 'capi' sont en vue (un peu de la moitié de celle de LVMH).

c'est une nouvelle incursion en territoire inconnu: qu'est-ce qui peut stopper son ascension ? Les 2.000E en ligne de mire ?













Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.35%