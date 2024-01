Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès: le titre recule malgré un relèvement de Goldman information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 14:04









(CercleFinance.com) - Hermès recule en Bourse ce jeudi, à contre-tendance du marché parisien, en dépit d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui loue les qualités défensives du titre.



Peu avant 14h00, l'action de la maison de luxe - qui avait ouvert la séance sur des gains de 1,8% - cède autour de 0,1%, dans un indice CAC 40 en légère hausse de 0,1%.



Dans une étude consacrée au secteur du luxe, Goldman indique avoir porté sa recommandation sur Hermès de 'vendre' à 'neutre', avec un objectif de cours rehaussé de 1514 à 2060 euros.



Dans sa note, la banque d'affaires américaine met en avant le statut défensif de l'activité du groupe, estimant que 52% des clients restent fidèles à la marque du maroquinier.



La firme new-yorkaise déplore néanmoins sa valorisation boursière 'exigeante', soulignant qu'en termes de PER à un horizon d'un an, le titre se négocie encore sur la base d'une prime de 67% par rapport à ses comparables, contre déjà 69% en 2022.





