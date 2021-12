Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : le titre gagne 4%, les prévisions d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 4% ce matin alors que le groupe organise demain une journée analystes au sein de ses ateliers de Pantin près de Paris. Avant cette réunion Oddo confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 1 406 E. Le bureau d'analyses n'attend pas de révélations surprenantes sur la conjoncture du 4ème trimestre, ' toujours bien orientée mais soumise à des contraintes de capacité '. ' Notre prévision actuelle de CA T4 est prudente (croissance organique y/y à +5%, croissance à 2 ans de 22%) et reflète le ralentissement attendu en Maroquinerie après une croissance à 2 ans de +27% sur les 9 premiers mois de 2021 ' indique le bureau d'analyses. ' La trajectoire de marge est la question clé, nos prévisions actuelles sont conservatrices, reflétant les commentaires passés de la société. Nous attendons sur le S2 2021 une marge de 34.2% soit une marge annuelle de 37.3% et 35.3% pour 2022 et 2023 ' rajoute Oddo. ' Un relèvement de nos hypothèses de marge post 2021 de 200 pb conduirait toutes choses égales par ailleurs à une revalorisation de plus de 15% de notre objectif de cours '.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +4.07%