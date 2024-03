Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : le repli s'accélère sous 2.350E information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - La consolidation amorcée sous 2.436E s'accélère et Hermès s'enfonce sous 2.350E: la tendance s'infléchirait à la baisse sous 2.320E et la correction s'enclencherait sous 2.280 avec le 'gap' des 2.161E du 14/02 en ligne de mire









Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -1.68%