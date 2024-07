Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : le repli dépasse -3%, vers 2.011E information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Hermès décroche nettement en-dessous du récent support des 2.061/2.062 (testé sans relâche du 9 au 19 juillet): le repli dépasse -3%, vers 2.011E.

Hermès pourrait retrouver du soutien vers 1.982, le 'gap' resté béant depuis le 1er février, puis à 1.852, l'ex-'gap' du 25 janvier.





Valeurs associées HERMES INTL 2 039,00 EUR Euronext Paris -2,07%