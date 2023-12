Hermès : JP Morgan reste à Neutre

(AOF) - Dans une note sectorielle, JP Morgan maintient sa recommandation à Neutre sur Hermès en rehaussant son objectif de cours de 1950 à 2050 euros. "Hermès est focalisé sur les produits affichant les prix les plus élevés, avec une part importante de son activité réalisée grâce aux produits les plus rentables (maroquinerie et soie). À ce titre, il affiche les marges les plus élevées parmi les sociétés cotées", souligne le bureau d'études.

JP Morgan explique en outre qu'"Hermès a eu tendance à mieux résister à la tempête que ses pairs en raison de l'attrait élevé de ses produits (les sacs Kelly et Birkin, attirent de longues listes d'attente: plus d'un an pour les sacs les plus convoités). Toutes ces caractéristiques justifient une prime par rapport à la moyenne sectorielle". Elles sont cependant déjà prises en compte dans la valorisation actuelle.

Points clés

- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 306 magasins exclusifs et des plateformes e-commerce dans 28 pays ;

- Ventes de 11,6Mds€, réparties entre l'Asie-Pacifique pour 58% dont le Japon pour 10%, l'Europe pour 22% dont la France pour 9% et les Amériques pour 18% ;

-L'une des marques les plus diversifiées dans l'univers des produits de luxe, de la maroquinerie (43% des ventes), aux vêtements et accessoires (27%), en passant par la soie et textiles (7%), les parfums et beauté (4%), l'horlogerie (4%), les arts de la table... ;

- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le « pouvoir de la main », le maintien en France des savoir-faire des 5 600 artisans dans 51 sites de production (sur un total de 64) et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;

- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,6 % du capital et 78,2 % des droits de vote) dont Axel Dumas et Henri-Louis Bauer (représentant de la société Emile Hermès) sont gérants commandités ;

- Solidité financière avec 12,5Mds € de capitaux propres et 9,7 Mds € de trésorerie nette, combinant maintien des investissements opérationnels et générosité envers les actionnaires.

Enjeux

- Stratégie de long terme reposant sur :

- un modèle artisanal d’excellence une intégration verticale et la force de la création, une dynamique multi-locale et la résilience via l’autonomie financière,

- une communication singulière,

- une approche omnicanale avec un objectif de 1 Md€ de chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon et déployée dans l’omnicanal ;

- Stratégie environnementale 2030, validée par le SBTi :

- réduction de 50,4% et compensation à 100% des émissions carbone des activités propres (vs 2018) et de 58,1% des émissions des fournisseurs,

-3ème engagement dans les fonds carbone Livelihoods,

-d'ici 2025, arrêt des plastiques à usage unique,

- qualité des matières premières certifiée par des tiers indépendants (objectif 100 % pour les filières cuirs et textiles en 2024),

- réparabilité au coeur de la conception ;

- Élargissement de l'offre en bijouterie et beauté

- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à son image « classique », à son caractère intemporel et à sa stratégie de sécurisation des approvisionnements ;

- Rentabilité tirée par la faiblesse de l’euro contre le dollar, la production étant située en France.

Défis

- Evolution des écarts de prix –de 50 %- entre l’Europe et le reste du monde ;

- Accueil des clients aux remontées des prix de vente en 2023, étagées entre 5 et 10 % selon les continents ;

- Retombées des investissements dans les capacités de production -5 nouvelles maroquineries en France et travaux sur le site Textile lyonnais ainsi que dans le réseau de distribution - services omnicanaux et ouvertures de magasins ;

- Après une hausse de 23% de l'activité, objectif 2022 d'une "progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux";

- Dividende 2022 de 13 €, après acompte de 3,5 € versé en février.

