scénario de marché le warrant adapté performance anticipée sous-jacent HERMES INTERNATIONAL mnémo S412S scénario réalisé scénario non réalisé sens haussier type Call 750 659 objectif 750 maturité 19-06-2020 2 Semaine(s) 2 Semaine(s) niveau d'entrée 684 delta 0.57 % 71 % -33 %

opinion moyen terme résistance : N°1 / N°2 : 715.8 € / 725.6 € opinion court terme support : N°1 / N°2 : 684 € / 671.8 €



- Les points forts de la valeur selon AOF - Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 304 magasins exclusifs dans le monde ; - Ventes de 5,97 Mds EUR, réparties entre l'Europe pour 32 % dont la France pour 13 %, les Amériques pour 18 %, le Japon pour 13 %, l'Asie-Pacifique hors Japon pour 36% ; - L'une des marques les plus diversifiées dans l'univers des produits de luxe, de la maroquinerie (50 % des ventes), aux vêtements et accessoires (22 %), en passant par la soie et textiles (9 %), les parfums (5 %), l'horlogerie (3 %), les arts de la table... ; - Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à son image « classique » et son caractère intemporel ; - Pouvoir de négociation élevé, forte capacité à augmenter ses prix grâce à un positionnement très haut de gamme, stratégie de sécurisation des approvisionnements et politique active de rachat des concessions, facteur de soutien des marges ; - Structure financière saine et trésorerie abondante de plus de 3 Mds EUR, permettant à la fois un maintien des investissements dans le réseau de distribution et de production ainsi que des rachats d'action et le versement de dividendes élevés, de 4,55 EUR au titre de 2018 ; ]

HERMES INTERNATIONAL : Vente du Call S412S à 0,48 EUR (+14 %) Hermes est revenu début février sur son support à 671,80 EUR, renforcé par le ratio de 38 % de Fibonacci et par la moyenne mobile à 100 jours. La tendance haussière devait reprendre et permettre un test des précédents sommets. C'est chose faite ce matin : les cours sont au contact de la résistance à 715,80 EUR. Le Call S412S, acheté le 04 février à 0,42 EUR, peut être vendu à 0,48 EUR. Le reliquat peut être conservé afin de viser la résistance de Fibonacci à 750 EUR. Les analyses proposées sont suivies, et nous publierons des mises à jour lorsque nous penserons qu'il faudra revendre le produit mis en avant. Le suivi devient caduc si le Warrant arrive à échéance. Les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif, ils évoluent en fonction des conditions de marché. Analyse rédigée le 20/02/2020 à 09:17 (20/02/2020 08:17:08UTC) Day By Day - Matthieu Driol - Analyste senior

