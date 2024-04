Hermès: hausse des ventes de 12,6% au premier trimestre à 3,8 milliards d'euros

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe français de luxe Hermès a publié jeudi un chiffre d'affaires à 3,8 milliards d'euros pour le premier trimestre, en progression de 12,6% sur un an, tiré par ses ventes en maroquinerie.

"La solide croissance des ventes au premier trimestre 2024 témoigne de la fidélité de nos clients partout dans le monde, de la force du modèle artisanal du groupe et de la désirabilité des créations, dans un environnement plus complexe", a déclaré Axel Dumas, gérant du sellier-maroquinier cité dans un communiqué.

"À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", selon le communiqué.

Les ventes de maroquinerie-sellerie, coeur de métier de Hermès, font un bond de 20% à 1,6 milliard d'euros grâce à une "demande particulièrement soutenue", selon le groupe qui augmente ses capacités de production. Quatre projets de maroquineries sont prévus dans les quatre prochaines années: Riom (Puy-de-Dôme) en 2024, l'Isle d'Espagnac (Charente) en 2025, Loupes (Gironde) en 2026 et Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027.

Le chiffre d'affaires des vêtements et accessoires est en hausse de 16% et passe le milliard d'euros, le métier de soie et textiles progresse de 8%, le parfum et la beauté ainsi que l'horlogerie, de 4%.

Géographiquement, "toutes les régions affichent des croissances à deux chiffres", a souligné le directeur général financier Eric du Halgouët lors d'un échange téléphonique avec la presse.

L'Asie hors Japon progresse de 14% à 1,9 milliard d'euros malgré une "légère inflexion du trafic en grande Chine observée à l'issue du nouvel an chinois". La baisse de consommation dans cette zone (qui comprend Macao et Taïwan) a été compensée "par une hausse des paniers moyens et le succès des pièces exceptionnelles", selon Eric du Halgouët.

"La clientèle qui achetait plutôt des produits de soie, plus accessibles, est moins présente dans les magasins mais la clientèle plus aisée a continué de venir", a-t-il expliqué, et a dépensé en bijouterie, prêt-à-porter féminin et maroquinerie.

Les ventes au Japon font un bond de 25% et atteignent 357 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la zone "Amérique" progresse de 12% à 614 millions d'euros et Hermès "dans le contexte des élections américaines reste confiant mais prudent", selon son directeur général financier.

Les ventes en Europe (hors France) atteignent 444 millions d'euros (+15%) et en France, 312 millions(+14%).