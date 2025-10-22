Hermès : hausse de 9,6% des ventes en organique au T3

Hermès HRMS.PA a fait état mercredi d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, grâce à la solidité de sa principale division de maroquinerie.

Le chiffre d'affaires sur la période a atteint 3,881 milliards d'euros, en hausse de 4,8% à données publiées. La croissance organique ressort quasiment en ligne avec le consensus de 10% réalisé par Visible Alpha et cité par UBS.

La division de maroquinerie, qui inclut le célèbre sac Birkin et représente près de la moitié du chiffre d'affaires annuel, a vu ses ventes progresser de 13,3%.

Les ventes des vêtements et accessoires, deuxième pôle de revenus, ont augmenté pour leur part de 6,6%.

En revanche, la division plus petite de Parfums et Beauté a accusé un repli de 7,2% de ses ventes trimestrielles, Hermès évoquant une base de comparaison élevée.

Le concurrent LVMH LVMH.PA a fait état la semaine dernière d'une croissance organique de 1% pour le troisième trimestre et indiquer observer des signes d'amélioration en Chine, son marché clef.

En Asie hors Japon, Hermès dit avoir enregistré une hausse de 6,2% de ses ventes. Celles-ci ont progressé de 10,3% en Europe et de 14,1% dans la région Amériques.

L'autre géant du luxe Kering PRTP.PA publiera ses comptes trimestriels après la clôture du marché.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Mimosa Spencer et Tassilo Hummel, édité par Augustin Turpin)