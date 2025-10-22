 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 241,50
-0,43%
Indices
Chiffres-clés

Hermès : hausse de 9,6% des ventes en organique au T3
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 08:00

Hermès HRMS.PA a fait état mercredi d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, grâce à la solidité de sa principale division de maroquinerie.

Le chiffre d'affaires sur la période a atteint 3,881 milliards d'euros, en hausse de 4,8% à données publiées. La croissance organique ressort quasiment en ligne avec le consensus de 10% réalisé par Visible Alpha et cité par UBS.

La division de maroquinerie, qui inclut le célèbre sac Birkin et représente près de la moitié du chiffre d'affaires annuel, a vu ses ventes progresser de 13,3%.

Les ventes des vêtements et accessoires, deuxième pôle de revenus, ont augmenté pour leur part de 6,6%.

En revanche, la division plus petite de Parfums et Beauté a accusé un repli de 7,2% de ses ventes trimestrielles, Hermès évoquant une base de comparaison élevée.

Le concurrent LVMH LVMH.PA a fait état la semaine dernière d'une croissance organique de 1% pour le troisième trimestre et indiquer observer des signes d'amélioration en Chine, son marché clef.

En Asie hors Japon, Hermès dit avoir enregistré une hausse de 6,2% de ses ventes. Celles-ci ont progressé de 10,3% en Europe et de 14,1% dans la région Amériques.

L'autre géant du luxe Kering PRTP.PA publiera ses comptes trimestriels après la clôture du marché.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Mimosa Spencer et Tassilo Hummel, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

HERMES INTL
2 250,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank