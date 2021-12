Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : grosse accélération à la baisse, -6% à 1.525E information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 19:26









(CercleFinance.com) - C'est un cas de figure assez rare: Hermès subit une grosse accélération à la baisse, -6% à 1.525E, et la performance annuelle est réduite de 80% à 74%, la semaine ressort négative de -4% (contre +3% en matinée) et le mois négatif de -1% (contre +7% à 9H30, à 1.665E).

Des prises de bénéfices sur le meilleur 'performer' de l'année qui était revenu à 10E de son record à l'issue de la 1ère demi-heure avant de dévisser.

La cassure du support des 1.560E pourrait déboucher sur le test du récent support des 1.430E puis la fermeture du 'gap' des 1.370E du 29 octobre.





