Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : 'gap' sous 706,8E, teste 680E Cercle Finance • 27/01/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - Hermès ouvre un 'gap' sous 706,8E et teste 680E dans la foulée. Le cours enfonce le support oblique des 690E qui coïncidait avec l'ex-zénith du 2 décembre. Le prochain objectif à la baisse pourrait se situer vers 662E (il fut testé du 11 décembre au 6 janvier.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -4.70%