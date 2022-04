Hermès: gagne 3% après les bons chiffres trimestriels information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 14:53

(CercleFinance.com) - Le titre progresse cet après-midi de 3% après la publication de ses chiffres de ventes du 1er trimestre 2022.



' Là où le consensus tablait sur une croissance organique de +16% (IS +17%), Hermès publie +27%, soit +33% à TCC (2,765 MdsE) ' indique Invest Securities.



L'analyste estime que c'est beaucoup mieux qu'au 4ème trimestre 2021 où le sellier avait nettement contre performé, notamment pour des problèmes de capacités, dont le groupe ne précise pas dans son communiqué si le 1er trimestre 2022 a bénéficié d'un effet de rattrapage.



' Les USA qui avaient notablement contre-performé au T4 (+10%) dégagent la plus forte croissance avec une croissance des ventes à TCC de +44%, avec l'Europe qui progresse de +44%, meilleur performer comme pour LVMH, en partie pour des effets de base favorables que nous avions largement sous-estimés ' rajoute le bureau d'analyses.



L'Asie hors japon affiche une croissance de +20% avec une activité soutenue pour le nouvel an chinois et des performances apparemment supérieures sur les pays de la zone hors Chine.



' Pas plus que LVMH, le sellier ne souligne à l'issue de cette publication les conséquences de la situation actuelle sur le plan macro ' rajoute Invest Securities.



Stifel estime également qu'Hermès a connu un bon début d'année 2022, avec une croissance des ventes de +27% à taux constants (contre +15% pour le consensus Bloomberg). Suite à cette annonce, Stifel a confirmé ce matin son conseil conserver sur la valeur avec un objectif de cours de 1 250 E.



' Toutes les régions et divisions produits ont confortablement dépassé les attentes du consensus, notamment la maroquinerie (+16% contre un consensus +12%) et l'Asie Pacifique (+20% contre un consensus +7%) ' indique Stifel.



' En conséquence, le chiffre d'affaires du 1er trimestre dépasse de 14% le consensus et de plus de 70% celui d'il y a trois ans (ventes au 1er trimestre 2019 : 1,6 milliard d'euros) '.



' Après que LVMH ait fait état d'une croissance organique de +30% pour F&LG au 1er trimestre, la performance d'Hermès ne devait pas être une grande surprise mais l'ampleur de la performance est impressionnante ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nous pensons que l'EBIT de l'exercice 2022 pour Hermès augmente d'au moins 3% à première vue. '



Stifel indique dans une interview accordée à Bloomberg, que le directeur financier d'Hermès a déclaré que trois magasins à Shanghai sont actuellement fermés (sur ses 26 magasins en Chine) et que 'les fondamentaux en Chine sont excellents'.



Oddo maintient également sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 1500 euros.



L'analyste table ainsi sur une croissance organique annuelle du CA de 1 point soit de 10,8% contre 9,8% précédemment. 'Nous avons laissées inchangées nos prévisions de marge d'EBIT (voisines de 36% pour les trois prochains exercices), d'où au final une remontée des prévisions annuelles 2022/2023/2024 voisine de +1% pour le CA et l'EBIT', conclut le broker.