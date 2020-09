Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : fuse à la hausse vers 742E, re-test des 788E en vue Cercle Finance • 02/09/2020 à 12:49









(CercleFinance.com) - Hermès fuse à la hausse vers 742E et referme le 'gap' des 728,6E du 29/07 ,puis celui ds 741 du 27/07 dans la foulée: le re-test des 788E du 5 juin en vue, avec une petite résistance intermédiaire à 779E (zénith du 7 juillet).

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +3.40%