Hermès: euphorisé par une amorce de déconfinement en Chine

(CercleFinance.com) - Rebond vertigineux d'Hermès de +14% en 3 séances, sur l'annonce d'une amorce de déconfinement de Shanghai après 6 semaines de cauchemar pour ses habitants.

Les investisseurs en concluent que pour oublier ce traumatisme, le 1er réflexe des chinois va être de se précipiter dans les boutiques de luxe... c'est un pari audacieux.



Hermès à effectué un double test des 1.000E (le 12 mai et le 25 mai, c'est un rebond en 'W') et pourrait se hisser vers 1.165E, l'ex-plancher du 18/02 et 26/04.



En cas de rechute, le principal support demeure 890E : il remonte à début mars 2021 (ex-zénith historique de mi-janvier 2021).









