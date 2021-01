Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : enfonce le support des 868E Cercle Finance • 19/01/2021 à 19:57









(CercleFinance.com) - Hermès enfonce le support des 868E (testé le 6 janvier) après avoir ricoché sous 897E le 14/01. La consolidation pourrait s'accélérer sous 851E (support du 21 au 24/12), en direction de 817E, le plancher du 30/11, situé à 10% de son récent record.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -2.84%