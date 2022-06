Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: en léger retrait avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 14:54









(CercleFinance.com) - Hermès recule de près de 1% sur fond de propos défavorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 1185 à 1101 euros, une nouvelle cible proche du cours de l'action de la maison de luxe parisienne.



'Nous prévoyons une solide croissance des ventes au deuxième trimestre, mais le niveau de marges du premier semestre 2022 reste essentiel pour le titre à ce stade', juge le broker, qui voit un potentiel de hausse à court terme plus limité pour les estimations.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -0.89%