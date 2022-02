Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Hermès annonce un élargissement de la composition de son comité exécutif, à compter du 1er mars, avec les nominations de Sharon MacBeath, directrice des ressources humaines groupe, et d'Agnès de Villers, PDG d'Hermès Parfum et Beauté.



D'origine écossaise, Sharon MacBeath est entrée dans la maison en juin 2019, après avoir consacré sa carrière aux ressources humaines dans de grandes entreprises. Elle a également été membre du conseil de surveillance et de ses comités de gouvernance.



Agnès de Villers a quant à elle rejoint Hermès en 2015 pour 'intensifier la démarche d'artisan et d'artiste des parfums de la maison'. Elle a lancé en mars 2020 le 16e métier du groupe, la beauté, 'véritable relais de croissance pour le groupe'.





