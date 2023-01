Hermès: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 15:31

(CercleFinance.com) - Le titre a enregistré une hausse de près de 12% depuis le début d'année 2023. Les analystes font un point sur la valeur avant l'annonce des résultats.



Stifel relève de 1 à 2% ses prévisions d'EBIT pour Hermès pour l'exercice 2022-2023E, en prévision des résultats de l'exercice 2022 attendus le 17 février.



' Ce léger relèvement s'explique en grande partie par une croissance organique des ventes et d'hypothèses de marge légèrement plus élevées ' indique l'analyste.



Stifel relève son objectif de cours à 1 500 E et confirme son conseil à Conserver, ce qui implique un PER cible de 40x pour 2024, largement en ligne avec le PER moyen des 10 dernières années.



' Son multiple de valorisation élevé est soutenu par les meilleurs fondamentaux de sa catégorie et par les risques de hausse du consensus 2023 liés à l'accélération des prix et de la réouverture de la Chine ' explique le bureau d'analyses.



Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'surperformance' sur Hermès International avec un objectif de cours à 12 mois rehaussé de 1555 à 1794 euros, considérant que 'le cas d'investissement demeure de grande qualité' pour la maison de luxe.



Il remonte son objectif de cours sous l'effet tant de la prise en compte du changement d'exercice que du rehaussement de ses hypothèses moyen terme avec une croissance annuelle sur 2025-28 rehaussée de +50 pb à environ +10% et une marge normative remontée de 50 pb à 39%.



'En dépit d'une hausse de la plupart des titres du secteur depuis le début de l'année, le potentiel de hausse à 12 mois reste à deux chiffres sur la base de notre nouvel objectif de cours', souligne l'analyste en charge du dossier.



Barclays a relevé également son objectif de cours sur Hermès, porté de 1525 à 1574 euros, dans le cadre d'une étude consacrée au secteur européen du luxe.



L'analyste - qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre - explique s'attendre à ce que le secteur fasse preuve d'une certaine 'résilience' en 2023 en dépit des nombreux risques associés à la conjoncture économie.



D'après ses prévisions, le secteur devrait générer une croissance de 9% cette année, soutenu par la réouverture de l'économie chinoise et la possibilité d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance aux Etats-Unis et en Europe.