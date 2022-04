Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: de retour sous les 1.170E avec craintes sur la Chine information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 13:15









(CercleFinance.com) - Hermès est de retour vers 1.165E (au plus bas ce lundi) alors que Pékin se prépare à un nouveau confinement (le second de l'année, après les J.O), synonyme de potentiel effondrement de la fréquentation des boutiques de luxe des aéroport chinois et des 'flagships' des centre-ville.

Le titre menace donc le support des 1.170E du 14 au 24/02 et risque de retracer le support annuel des 1.080E du 8 mars.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -3.55%