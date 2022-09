Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: de retour sous 1.270E information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 12:03









(CercleFinance.com) - Hermès est de retour sous 1.270E, v'est à dire sous un support oblique court terme (1.275E): le principal soutien court terme se situe à 1.250E (plancher du 1er septembre).

En cas de rupture, risque de retour sur 1.135, l'ex-zénith du 30 mai dernier.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -2.05%