Hermès : de retour au contact des 665E

(CercleFinance.com) - Le secteur du luxe n'aura pas trébuché bien longtemps après les menaces de Trump. Hermès a très vite retrouvé du soutien au niveau du palier des 641/644E et le voici déjà de retour au contact des 665E ('gap' du 2 décembre, résistance 20 novembre). Le zénith des 689E reste accessible, la tendance haussière toujours intacte.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.93%