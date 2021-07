Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 12/07/2021 à 16:20









(Crédits photo : Unsplash - Chi Lok Tsang ) (CercleFinance.com) - Hermès International gagne 1% sur fond de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 1161 à 1310 euros, considérant que le titre 'reste une des propositions les plus attractives' dans un secteur cher. Selon l'analyste, 'si le potentiel de gain apparait modeste en absolu après la performance toujours brillante du titre sur 2021, cet état de fait reflète avant tout la revalorisation substantielle d'ensemble qu'a connu le secteur du luxe depuis la fin 2019'.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.38%