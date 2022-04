Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: croissance d'un tiers du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 08:55









(CercleFinance.com) - Hermès International publie un chiffre d'affaires de 2,76 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2022, en progression de 33% en données publiées par rapport à la même période en 2021, dont une croissance de 27% à taux de change constants.



'L'activité a été particulièrement dynamique dans les magasins du groupe, notamment en Amérique et en Europe, portée par l'accélération de tous les métiers et par la belle croissance de la maroquinerie', souligne la maison de luxe.



Hermès juge qu'il est 'encore difficile d'évaluer les impacts du contexte sanitaire' pour 2022, mais à moyen terme, malgré les incertitudes dans le monde, il confirme un objectif de 'progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.





