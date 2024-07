Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès: croissance à deux chiffres dans toutes les régions information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 7,5 MdsE au premier semestre 2024, en croissance de 15 % à taux de change constants et de 12 % à taux de change courants par rapport à la même période en 2023. Les ventes du deuxième trimestre atteignent 3,7 MdsE et progressent de 13 % à taux de change constants.



Toutes les régions sont en croissance à deux chiffres au 1er semestre. Les ventes en Europe hors France (+18 %) et en France (+15 %) ont été particulièrement solides. Le Japon (+22 %), fort de sa clientèle locale, poursuit sa forte croissance. L'Amérique (+13 %) confirme une solide progression, grâce à la dynamique quis'est poursuivie aux États-Unis. L'Asie hors Japon (+10 %), est en croissance dans tous les pays de la région.



La Maroquinerie-Sellerie progresse de +19 % forte de la hausse des capacités de production et d'un demande particulièrement soutenue. La division Vêtement et Accessoires (+15 %) poursuit sa dynamique.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 3,1 MdsE (42 % des ventes) et le résultat net part du groupe atteint 2,4 MdsE (32 % des ventes). Le cash flow lié à l'activité atteint 2,2 MdsE et progresse de 7 %.



'À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans l monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux' indique la direction.





