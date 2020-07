Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès confiant sur une reprise progressive-gérant Reuters • 30/07/2020 à 08:08









30 juillet (Reuters) - Principales déclarations d'Axel Dumas, gérant du groupe de luxe Hermès HRMS.PA à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre. * HERMÈS-LA SITUATION EST DIFFICILE MAIS ELLE S'AMÉLIORE EN EUROPE ET AUX ETATS-UNIS - GÉRANT * HERMÈS EST CONFIANT SUR UNE REPRISE PROGRESSIVE, MÊME S'IL EST IMPOSSIBLE DE DIRE QUAND LE FLUX DE TOURISTES REPRENDRA - GÉRANT (Bureau de Paris)

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -3.34%