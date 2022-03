Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: cesse temporairement ses activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - Hermès a annoncé sur twitter la fermeture temporaire de ses magasins ainsi la suspension de toutes ses activités en Russie à compter de ce soir.



Le groupe se dit 'profondément préoccupé par la situation actuelle en Europe' et indique qu'il continuera 'à soutenir ses équipes locales'.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -1.70%