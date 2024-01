Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : cassure des 1.820E, objectif 1.779E information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Hermès valide la cassure du support des 1.820E, ce qui préfigure le comblement du 'gap' des 1.779E (du 1er novembre) qui devient le prochain objectif.

Mais partant d'un double-top parfait sous 2.050 (31 juillet et 15/12/2023), on ne peut exclure le scénario d'un comblement du 'gap' des 1.681E du 23 octobre 2023



Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -1.19%