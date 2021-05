Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : cap des 1.100E franchi, résistance des 1.115 testée Cercle Finance • 25/05/2021 à 19:55









(CercleFinance.com) - Hermès inscrit un nouveau record à 1.116,5E, affichant 118MdsE de capitalisation. Le titre creuse l'écart par rapport à ses précédents records inscrits à 1.050 puis 1.078 le 7 mai. Le titre vient de clôturer juste en dessous des 1.115E le sommet du canal haussier moyen terme... le prochain objectif, c'est 1.200E ? (hausse parabolique)

