Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : bondit vers 1.625E, 1.675E en vue information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Hermès bondit vers 1.625E et invalide le signal baissier (rupture des 1.590) de la veille. Le titre pourrait rapidement renouer avec le zénith des 1.675E, testé par 3 fois les 19 et 30/11 puis 1er décembre dernier.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +3.91%