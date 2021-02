Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : bondit vers 1.018E, nouveau record absolu Cercle Finance • 19/02/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Hermès titre bondit vers 1.018E, inscrivant un nouveau record absolu. La capitalisation s'envole au-delà des 100MdsE (105MdsE) et le PER s'envole vers 65 . Parti de 516E le 18 mars 2020, le titre aura doublé de valeur vers 1.035E... en ayant perdu chiffre d'affaire.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +5.50%