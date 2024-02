Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : bondit de +6%, pulvérise tous ses records à 2.200E information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Les ultrariches sont de plus en plus nombreux et de plus en plus friands d'articles d'ultra-luxe : Hermès pulvérise tous ses records de RNPG en 2023 (+28% à 4,31MdsE) et tous ses records boursiers à 2.200E (le précédent avait été inscrit à 2.050).

Après une dernière oscillation entre 1.805 et 2.050, le prochain objectif à la hausse se situe clairement vers 2.300E.

Un PER de 40 à 45 fois les bénéfices (et pourquoi pas 50) ne constitue plus un frein depuis longtemps.







