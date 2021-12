Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : bien orienté, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - Hermès gagne près de 1% à Paris, profitant d'une analyse de Oddo BHF qui maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre avec un objectif de cours remonté à 1660 euros, contre 1406 euros précédemment. Le bureau d'analyses indique que sur les neuf premiers mois de l'année, toutes les gammes de produits sont en croissance (à deux chiffres) par rapport à la même période deux ans plus tôt. Dans ce contexte, le management d'Hermès conserve des perspectives de croissance favorables : la demande reste forte au 4e trimestre après un 3e trimestre exceptionnel. Le groupe cible une croissance annuelle de l'activité à deux chiffres, portée à parts égales par un effet prix, un effet volume et une augmentation des surfaces commerciales. ' En ligne avec les objectifs que se fixe le groupe, nous tablons désormais sur une croissance organique proche de 10% pour 2022 et 2023 ', conclut Oddo.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +0.92%