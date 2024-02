Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Hermès grimpe de plus de 2% sur fond de propos positifs de Stifel qui, tout en maintenant sa recommandation 'conserver', relève son objectif de cours de 1950 à 2100 euros dans le sillage de prévisions d'EBIT 2024-25 rehaussées de 4% pour la maison de luxe.



Le broker se dit 'tactiquement constructif sur Hermès, compte tenu de ses attributs défensifs éprouvés tendant à briller quand la croissance du secteur décélère', ce qui devrait être selon lui, particulièrement le cas durant la saison des résultats de premier trimestre.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.10%