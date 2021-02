Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : baisse de 9% du résultat net annuel Cercle Finance • 19/02/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Hermès dévoile au titre de 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 9% à 1,38 milliard d'euros et une rentabilité opérationnelle courante de 31%, pour un chiffre d'affaires de 6,39 milliards, en recul de 7% (-6% à taux de change constants). Lors de l'assemblée générale du 4 mai, il sera proposé de fixer le dividende à 4,55 euros par action. L'acompte de 1,50 euro, qui sera versé le 4 mars 2021, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'AG. À moyen terme, 'malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde', la maison de luxe parisenne confirme un objectif de 'progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +4.84%