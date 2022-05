Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : à peine 2% de marge de sécurité, les 1.080E menacés information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 18:10









(CercleFinance.com) - Hermès s'enfonce vers 1,100E et menace le support crucial et annuel des 1.080E du 8 mars.

C'est le seuil à ne surtout pas enfoncer car Hermès validerait une 'tête/épaules' (sous 1.675E fin novembre 2021) )entamerait alors une glissade en direction du support moyen terme des 850E.

Rappel : le précédent record historique de fin janvier 2020 avait été inscrit vers 710E.





