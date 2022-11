Hermès a la cote

(AOF) - Hermès a caracolé en tête de l'indice phare de la place parisienne lors de la séance du 1er novembre, affichant une hausse de 3,01% à 1 350 euros. Le groupe a été talonné par une autre valeur de luxe, Kering (+2,75% à 476,46 euros). LVMH a enregistré pour sa part une progression de 1,85% à 650,80 euros. Tout le secteur a été soutenu par des spéculations sur un assouplissement des mesures contre le Covid-19 en Chine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 306 magasins exclusifs et des plateformes e-commerce dans 28 pays ;

- Ventes de 6,4 Mds€, réparties entre l’Asie-Pacifique pour 60 % dont le Japon pour 11 %, l’Europe pour 24 % dont la France pour 9 % et les Amérique pour 16 % ;

- L’une des marques les plus diversifiées dans l’univers des produits de luxe, de la maroquinerie (47 % des ventes), aux vêtements et accessoires (25 %), en passant par la soie et textiles (6 %), les parfums (4 %), l’horlogerie (4 %), les arts de la table… ;

- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le « pouvoir de la main », le maintien en France des savoir-faire des 5 600 artisans dans 51 sites de production (sur un total de 64) et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;

- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,6 % du capital et 78,2 % des droits de vote) dont Axel Dumas et Henri-Louis Bauer (représentant de la société Emile Hermès) sont gérants commandités ;

- Solidité financière saine avec, à fin juin, 9,4 Mds€ de capitaux propres et 7,7 Mds€ de trésorerie nette, combinant maintien des investissements opérationnels et générosité envers les actionnaires.

Enjeux

- Stratégie de long terme reposant sur :

- un modèle artisanal d’excellence une intégration verticale et la force de la création, une dynamique multi-locale et la résilience via l’autonomie financière,

- une communication singulière,

- une approche omnicanale avec un objectif de 1 Md€ de chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon et déployée dans l’omnicanal ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 50 % et compensation à 100 % des émissions carbone des activités propres (vs 2018) et 3ème engagement dans les fonds carbone Livelihoods,

- d’ici 2020, réduction de 50 % des émissions carbone des activités propres vs 2018,

- d’ici 2025, arrêt des plastiques à usage unique,

- qualité des matières premières certifiée par des tiers indépendants (objectif 100% pour les filières cuirs et textiles pour 2024),

- réparabilité au cœur de la conception ;

- Belle tenue de l’Asie, aux ventes tirées par l’Australie, la Corée du sud, Singapour et la Thaïlande.

- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à son image « classique », à son caractère intemporel et à sa stratégie de sécurisation des approvisionnements ;

- Rentabilité tirée par la faiblesse de l’euro contre le dollar, la production étant située en France.

Défis

- Evolution des écarts de prix –de 50 %- entre l’Europe et le reste du monde ;

- Accueil des clients aux remontées des prix de vente en 2023, étagées entre 5 et 10 % selon les continents ;

- Retombées des investissements dans les capacités de production -5 nouvelles maroquineries en France et travaux sur le site Textile lyonnais ainsi que dans le réseau de distribution - services omnicanaux et ouvertures de magasins ;

- Après une hausse, supérieure aux prévisions du marché, de 32,5 % de l’activité à fin septembre, confirmation des objectifs de moyen terme de « progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux ».

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.