Hermès a inauguré en Gironde sa 19ème maroquinerie

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Trois autres projets de manufactures sont en cours, à Louviers (Eure), à Tournes (Ardennes) et à Riom (Puy-de-Dôme), où les recrutements et les formations se poursuivent.

Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France portant à plus de 4 000 le nombre d'artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe.

Au sein de la manufacture, les métiers de coupe et de table se développent avec pour objectif de favoriser la polycompétence des artisans sur les savoir-faire maroquiniers.

L'apprentissage d'un métier, la valorisation de la formation par un diplôme d'État (CAP maroquinerie), la polyvalence et l'employabilité garantissent la création d'emplois de qualité pérennes, assure Hermès.

(AOF) - Hermès a inauguré sa 19ième maroquinerie à Saint-Vincent-de-Paul, en Gironde. Le groupe de luxe promet la création de 260 emplois à terme, réaffirmant ainsi son ancrage dans les régions françaises. Hermès mène une stratégie de recrutement et de formation en étroite collaboration avec Pôle emploi, le Greta et le lycée Charles Péguy situé à Eysines.

