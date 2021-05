Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : 8ème hausse, inscrit un nouveau record à 1.158E Cercle Finance • 31/05/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) -Hermès ouvre un 'gap' au-dessus de 1.147E et aligne une 8ème séance de hausse consécutive pour inscrire un nouveau record à 1.158E: le titre voit sa capitalisation s'envoler vers 122,5MdsE. Le franchissement de l'ultime résistance oblique des 1.120E (le sommet du canal haussier moyen terme) est confirmé: un tracé parabolique depuis le plancher des 680E de début août 2020 indique que le prochain objectif pourrait être 1.200E.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.27%