Hermès : +8,5% vers 1.345, test des 1.350E imminent

(CercleFinance.com) - Hermès ouvre un 'gap' au-dessus de 1.241E et bondit de +8,5% vers 1.345E grâce à une forte hausse de ses ventes en Chine: le cours franchit en force la résistance des 1.316/1.318 du 30 mars au 6 avril 31 mars au 6 avril.

Hermès qui gagne +17% sur le mois de juillet tutoie déjà la résistance des 1.350E du 2 février et 2022 et 13 juin 2021.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +6.81%