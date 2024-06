Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : -4% sous 2.110E, cassure des 2.148 validé information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - Hermès rechute de -4% sous 2110E et enfonce résolument le support des 2.148E du 29/30 mai.

Le 'gap' des 2.105$ du 8 février a bien failli être comblé et l'ex-zénith des 2.043E du 13 décembre pourrait être retracé dans la foulée, puis le titre s'en irait refermer le 'gap' des 1.982E du 1 février.





Valeurs associées HERMES INTL 2 139.00 EUR Euronext Paris -2.82%