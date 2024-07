Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : +3% vers 2.180E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) -Hermès bondit de +3% vers 2.180E et traverse en 3 séances l'intégralité de son canal baissier, repassant de 2.050 à 2.181E.

Une 'sortie par le haut' libèrerait un objectif de 2.275 : comblement du 'gap' du 21 mai... avec test de la résistance des 2.300E dans la foulée.





Valeurs associées HERMES INTL 2 170,00 EUR Euronext Paris +2,50%