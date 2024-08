Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : 10ème séance sur une série de 11, +13% cumulé information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Hermès aligne une 6ème séance de hausse d'affilée (+2%) et une 10ème séance sur une série de 11, pour un gain +13% cumulé: le titre revient au contact des 2.200E, c'est à dire au niveau de la résistance du 25 juin dernier (ou du 5 juin, avec 2.215E en ligne de mire).

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 2.276E du 21 mai.





Valeurs associées HERMES INTL 2 189,00 EUR Euronext Paris +1,67%