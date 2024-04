Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : +100E (ou 4%) repris en 24H, les 2.436 en vue ? information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Au lendemain du test d'un plancher à 2.260 (en intraday), Hermès rebondit déjà au-delà des 2.360 et revient à environ 3% de son zénith historiques des 2.436E.

La tendance pourrait de nouveau s'infléchir à la baisse sous 2.320E et les vendeurs reprendraient la main 2.280E, avec le 'gap' des 2.161E du 14/02 en ligne de mire





