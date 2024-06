Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Herige: une nouvelle identité avec 'Herige Industries' information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Herige a dévoilé mardi son nouveau plan stratégique dénommé 'Révolution', un programme qui prévoit notamment un changement de nom en 'Herige Industries'.



Le groupe français, qui s'est récemment recentré sur la menuiserie et le béton suite à la cession de son activité de négoce, explique qu'il prévoit d'adopter une nouvelle identité visuelle ainsi qu'un nouveau logo.



Sa feuille de route pour 2024-2025 promet le développement de nouveaux projets digitaux avec la mise en place d'un 'lac de données' et l'intégration de l'IA dans ses processus métiers.



En parallèle, Herige dit vouloir continuer à accompagner la décarbonation du secteur du bâtiment et des travaux publics, et de ses industries, tout particulièrement en développant la circularité de ses modèles.



A fin avril 2024, 80% des bétons commercialisés étaient issus de la gamme à empreinte carbone réduite.



A la Bourse de Paris, le titre se repliait de plus de 1,2% mardi suite à ces annonces.





