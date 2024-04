Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Herige: RNPG plus que divisé par deux en 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Herige publie pour 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) de 9,3 millions d'euros contre 21,9 millions l'année précédente, ainsi qu'une marge d'EBITDA de 5,6%, en baisse de 1,4 point (-0,9 point à 7,8% sur le périmètre futur du groupe).



Le groupe centré sur l'univers du bâtiment a réalisé un chiffre d'affaires de 835,6 millions d'euros, en hausse de 5,4% (-3,2% à périmètre comparable). Sur le périmètre des activités poursuivies, il a progressé de 19,7% (+2,3% à périmètre comparable).



Le conseil de surveillance a décidé de proposer à l'AG du 31 mai prochain, le versement d'un dividende à 1,90 euro par action (contre 1,80 euro précédemment), dividende qui serait mis en paiement à compter du 10 juin.





Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +2.56%