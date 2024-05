Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Herige: retrait de 14% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Herige affiche un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2024, en retrait de 14,1%, reflétant 'un environnement de marché de la construction neuve très dégradé accentué par un effet calendaire défavorable'.



'Malgré les défis persistants d'un environnement incertain, notamment dans un marché de la construction neuve difficile', le groupe déclare qu'il 'poursuivra le renforcement de sa performance opérationnelle en maintenant une gestion financière rigoureuse'.



Parallèlement, Herige indique renforcer ses positions sur les segments plus porteurs de la rénovation et de la réhabilitation et continuer de promouvoir ses objectifs en matière de responsabilité sociale et environnementale.





Valeurs associées HERIGE Euronext Paris -2.18%